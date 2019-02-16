2019-02-16T14:36:52+03:00
Общество

Мурманские знатоки проведут мастер-класс для школьников

"Норманнов" пригласили в школу №5
Ника СВЕТЛОВА
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"Норманны" встретятся со школьниками Мурманска, которые увлекаются интеллектуальными играми. Фото: www.citymurmansk.ru"Норманны" встретятся со школьниками Мурманска, которые увлекаются интеллектуальными играми. Фото: www.citymurmansk.ru
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Вашу маму и здесь, и там показывают. Это про мурманскую команду "Норманны". По субботам увидеть наших знатоков можно в эфире НТВ, где они участвуют в "Брейн ринге". Две игры подряд северяне держали лидерство, но в последнем сражении уступили соперникам из Ростова-на-Дону. Но шанс выиграть остается.

Также на прошлых выходных "Норманны" отправились в Москву, где в Охотничьем домике боролись за телеэфир клуба "Что? Где? Когда?". Результаты узнаем в ближайшее время.

А пока что директор школы №5 Ирина Ускова пригласила знатоков дать мастер-класс для школьников.

- У нас в школе постоянно проходят соревнования по игре "Что? Где? Когда?". Дети сами создают команды, и даже педагогов сумели зажечь этой идеей, – рассказала Ирина Акиндиновна. – Один раз попробуешь – перестать играть невозможно. Мне бы очень хотелось, чтобы знатоки приехали в гости и познакомились с нашими ребятами.

Но это не все события. которые ждут знатоков. 2 и 3 марта в Мурманске состоится третий открытый турнир по интеллектуальным играм "Кубок Арктики". А в ноябре впервые наш город примет Чемпионат мира по "Брейн-рингу".

ИСТОЧНИК KP.RU

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