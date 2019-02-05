2019-02-05T11:42:04+03:00
Общество

В 2018 году номинальная зарплата северян в месяц составила 55 973 рубля

Что на 6 тысяч больше, чем в 2017-м
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области сократилось число работающих северян. Фото: архив "КП"В Мурманской области сократилось число работающих северян. Фото: архив "КП"
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2019 год принес северянам лишние траты: проезд в общественном транспорте подорожал, выросли тарифы на коммунальные услуги.

Подсчитывая траты, многие мечтают, что зарплата тоже станет больше. Должен ведь быть баланс?

Официальные данные показывают, что северяне все же стали чуть богаче. По информации Мурманскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата с января по ноябрь 2018 года составила 55 973 рубля. А за такой же период, но 2017-го, - 49 957 рублей.

Лучше всего в прошлом году платили сотрудникам в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства - 127 883 рубля. А вот "меньше" всего - сотрудникам гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания - 27 433 рубля.

При этом в Мурманской области уменьшилось число работников. Если в 2017-м их было 440 тысяч, то в 2018-м - 424 тысячи. Связано это с общим сокращением численности населения Мурманской области. Если два года назад регион потерял 3 313 своих жителей, то год назад уже 3 970 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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