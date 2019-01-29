За год население Мурманской области сократилось почти на 5,5 тысяч человек

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-29T11:31:05+03:00

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На форуме СМИ, который состоялся в декабре, глава Мурманской области Марина Ковтун заверила, что наш регион никогда не станет вахтовым и не лишится постоянного населения. Правда, другой вопрос, а сколько же жителей останется на Кольском полуострове в ближайшее время.

Статистика показывает, что за последние 29 лет население Мурманской области ни разу не пошло в плюс. Взглянем на сухие данные от Мурманскстата. На 1 января 2019 года в нашем регионе живет 748 099 человек. И это значит, что с начала года мы уже успели потерять северян, ведь в 2018 году население составляло 750 828 человек. При этом в 2017 году расклад был другой - 757 621. Получается, что за 12 месяц уехали или умерли 5,5 тысяч человек. А ведь это почти равно населению Зеленоборского или Видяево - из жизни Заполярья условно вычеркнут целый населенный пункт.

Больше всего жителей потеряли Мурманск, ЗАТО Александровск, Кандалакша, Мончегорск.