В Мурманске с 1 февраля подорожает проезд на маршрутках
Водители частных микроавтобусов поражают нас своей ловкостью. Они умудряются одновременно вести автомобиль, «трещать» по телефону и отсчитывать сдачу. Совсем скоро непростая работа этих «жонглеров» усложнится еще сильнее. В Мурманске проезд на маршрутке подорожает до 32-х рублей: суммы, для которой трудно подобрать сдачу.
Последнее повышение цены состоялось в сентябре 2018 года - до 30-ти рублей. Но эта сумма, по крайней мере, была круглой. А значит, пассажирам было удобнее отсчитывать мелочь, а шоферу - сдачу. Такое положение дел, увы, сохранилось ненадолго. Как мы уже сказали, совсем скоро к этой сумме прибавится еще 2 рубля.
Частные пассажирские микроавтобусы, которые курсируют под Мурманску, принадлежат компаниям «Трансфер» и «Першерон». Поэтому уместно говорить о подорожании маршруток по всему городу.
Новые правила войдут в нашу жизнь всего через пару дней, с 1 февраля 2019 года. О том, что новая цена составит 32 рубля, сообщается в объявлениях, которые размещаются в салонах. Скорее всего, стоимость билета подняли вслед за официальным общественным транспортом. Там удорожание проезда до 32-х рублей произошло еще в январе. Теперь же все мурманские перевозчики уравнялись в аппетитах на наш кошелек.