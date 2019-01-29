В Мурманске с 1 февраля подорожает проезд на маршрутках

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-29T11:00:58+03:00

В Мурманске маршрутка подорожала до 32-х рублей, но это не предел. Частные перевозчики традиционно дороже, а это значит, что вскоре мы увидим цифру "34" на объявлениях. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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Водители частных микроавтобусов поражают нас своей ловкостью. Они умудряются одновременно вести автомобиль, «трещать» по телефону и отсчитывать сдачу. Совсем скоро непростая работа этих «жонглеров» усложнится еще сильнее. В Мурманске проезд на маршрутке подорожает до 32-х рублей: суммы, для которой трудно подобрать сдачу.

Последнее повышение цены состоялось в сентябре 2018 года - до 30-ти рублей. Но эта сумма, по крайней мере, была круглой. А значит, пассажирам было удобнее отсчитывать мелочь, а шоферу - сдачу. Такое положение дел, увы, сохранилось ненадолго. Как мы уже сказали, совсем скоро к этой сумме прибавится еще 2 рубля.

Частные пассажирские микроавтобусы, которые курсируют под Мурманску, принадлежат компаниям «Трансфер» и «Першерон». Поэтому уместно говорить о подорожании маршруток по всему городу.

Новые правила войдут в нашу жизнь всего через пару дней, с 1 февраля 2019 года. О том, что новая цена составит 32 рубля, сообщается в объявлениях, которые размещаются в салонах. Скорее всего, стоимость билета подняли вслед за официальным общественным транспортом. Там удорожание проезда до 32-х рублей произошло еще в январе. Теперь же все мурманские перевозчики уравнялись в аппетитах на наш кошелек.