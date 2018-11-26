2018-11-26T17:27:46+03:00
Экономика

В Мурманске проезд на троллейбусе подорожает - новая цена составит 32 рубля

С чем это связано пояснили в городской администрации
Виктор КОСТРОВ
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В Мурманске цена за троллейбус составит 32 рубля. По официальным данным, связано это с удорожанием топлива и тока и, как следствие, высокими затратами компании-перевозчика "Электротранспорт".В Мурманске цена за троллейбус составит 32 рубля. По официальным данным, связано это с удорожанием топлива и тока и, как следствие, высокими затратами компании-перевозчика "Электротранспорт".Фото: Людмила ШЕКА
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Как никогда быстро, областной центр прихорашивается в связи с грядущими праздниками. Ранняя елка, светящиеся фигурки и свисающие с деревьев украшения навевают новогоднюю атмосферу. Кстати, в этом году нас поджидает особеный «подарочек». В Мурманске подорожает проезд в троллейбусе.

ЗОЛОТЫЕ РОГА?

На сегодняшний день один «вояж» на рогатом транспорте стоит 28 рублей. Начиная с 1 января 2019 года за поездку в троллейбусе придется отдать уже 32 рубля. Соответствующее решение администрации пока еще не подписано, но это лишь вопрос времени.

Как это затронет Ваши расходы? Предположим, что вы относительно редко катаетесь на троллейбусе. Примерно, 3 раза в неделю. Это значит, что в месяц вы тратите 672 рубля. Но когда новый тариф вступит в силу, такой же набор поездок обойдется уже в 768 рублей. Итак, с вас - лишняя «сотня» каждый месяц.

Подорожает, в свою очередь, и проездной. На 14%. Сейчас за него просят 1400 рублей, а после Нового года придется раскошелиться уже на 1 596 «дензнаков».

ПОДОРОЖАЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Мурманск некорректно сравнивать с более южными городами в плане цены за билет из-за принципиально разных условий, отметил Андрей Сысоев. Фото: Виктор КОСТРОВ

Мурманск некорректно сравнивать с более южными городами в плане цены за билет из-за принципиально разных условий, отметил Андрей Сысоев.Фото: Виктор КОСТРОВ

Все троллейбусы в Мурманске принадлежат АО «Электротранспорт». Генеральный директор организации, Сергей Коробков, к сожалению не посетил встречу, посвященную повышению цен. На вопросы журналистов ответил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Как оказалось, изначально ходили разговоры об еще большем повышении цены, чуть ли не на 10 рублей. И вот почему.

- Есть такое понятие, как экономически обоснованный тариф. Это сумма затрат предприятия на перевозку одного пассажира. Плюс - самая минимальная прибыль, в 5%. Комитет по тарифному регулированию рассчитал его по принятой методике и получил следующую цифру: 35 рублей, 95 копеек. Понятно, что это слишком много для населения. Поэтому было предложено снизить цену билета до 32-х рублей, - пояснил Андрей Иванович.

Такой вот щадящий режим сулит «Электротранспорту» годовой убыток в 180 миллионов рублей. Впрочем, мурманская мэрия обещает возместить эти средства. Тогда возникает вопрос: а почему обоснованный тариф растет как на дрожжах? По официальным данным, виновата подскочившая цена дизельного топлива (на 37%) и электричества (на 29%).

Также, «Электротранспорт» тратит немалые деньги на зарплату своим сотрудникам -по данным мэрии, она далеко не маленькая. Дополнительными затратами становится и большое число и пассажиров-льготников. Все эти факторы в совокупности приводят к дополнительным затратам предприятия, поэтому и растет тариф, а вместе с ним и аппетиты перевозчиков. Только за последние 4 года проезд в троллейбусе подорожал на 10 рублей.

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