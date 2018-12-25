2018-12-25T15:39:10+03:00
Общество

Стало известно, как вырастут тарифы на электроэнергию в Мурманской области с 1 января

В 2019 году коммуналка подорожает дважды
Есения ДОБРОНРАВОВА
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В 2019-м году тарифы ЖКХ вырастут дважды. Фото: архив "КП"В 2019-м году тарифы ЖКХ вырастут дважды. Фото: архив "КП"
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2019-й год будет не самым легким для кошельков северян. Напомним, нас ждут новые квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов. Помимо этого с 1 января проезд в общественном транспорте Мурманска вырастет с 28 до 32 рублей.

А еще дважды поднимут тарифы ЖКХ: после Нового года и в июле. Так, уже известно, насколько дороже для северян станет электричество - его прописали в постановлении комитета по тарифному регулированию Мурманской области.

- Для квартир с газовыми плитами с 1 января стоимость одного киловатта будет равняться 2,725 рубля, а с 1 июля - 2,760 рубля. Для квартир, оснащенных электроплитами, стоимость составит 1,924 рубля, с 1 июля – 1,987 рубля, - говорится в документе.

Сейчас тариф для квартир с газовыми плитамии составляет 2,680 руб./кВтч, с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 1,892 руб./кВтч.

Поставщик электроэнергии пропишет информацию о новых данных уже в квитанциях за декабрь. А платить больше придется в феврале, когда придут январские квитки.

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