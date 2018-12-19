2018-12-19T14:12:05+03:00
Недвижимость

За вывоз мусора и переработку ТКО мурманчане будут платить 133 рубля

С 1 января Заполярье переходит на новую систему обращения с коммунальными отходами
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Плата за вывоз и переработку ТКО выведена из состава платы за содержание жилого помещения и включена в состав платы за коммунальные услуги.Плата за вывоз и переработку ТКО выведена из состава платы за содержание жилого помещения и включена в состав платы за коммунальные услуги.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В привычную жизнь мурманчан 2019 год принесет много изменений. Так, начиная уже с 1 января, за поездку в троллейбусе придется заплатить 32 рубля, а в коммунальных платежах появится новая статья расходов. На вчерашнем заседании комитета по тарифному регулированию Мурманской области наконец-то озвучили, сколько местным жителям придется платить региональному оператору за обращение с твердыми коммунальными отходами.

В месяц с одного человека выйдет 133 рубля 56 копеек. Организациям придётся, естественно, платить больше.

– Тариф оператора включает в себя инвестиционные расходы на строительство современного, отвечающего всем экологическим требованиям полигона по захоронению ТКО, сортировочной линии и сети мусороперегрузочных станций. При этом установленный тариф, даже с учетом модернизации системы обращения с ТКО, является одним из минимальных из уже установленных по другим субъектам нашей страны, – объяснили «КП» в комитете по итогам заседания.

В целом же единый тариф на услугу установлен в размере 890 рублей 42 копейки за один кубический метр, и это с учетом НДС.

Напомним, региональным оператором по обращению с ТКО у нас выбрали АО «Управление отходами», с которым 10 января было подписано соответствующее соглашение. Ранее сообщалось, что срок окупаемости проекта составит 10 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем