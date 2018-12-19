За вывоз мусора и переработку ТКО мурманчане будут платить 133 рубля

19 Дек. 14:12 2018-12-19T14:12:05+03:00

Плата за вывоз и переработку ТКО выведена из состава платы за содержание жилого помещения и включена в состав платы за коммунальные услуги. Фото: Тимур ХАНОВ

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В привычную жизнь мурманчан 2019 год принесет много изменений. Так, начиная уже с 1 января, за поездку в троллейбусе придется заплатить 32 рубля, а в коммунальных платежах появится новая статья расходов. На вчерашнем заседании комитета по тарифному регулированию Мурманской области наконец-то озвучили, сколько местным жителям придется платить региональному оператору за обращение с твердыми коммунальными отходами.

В месяц с одного человека выйдет 133 рубля 56 копеек. Организациям придётся, естественно, платить больше.

– Тариф оператора включает в себя инвестиционные расходы на строительство современного, отвечающего всем экологическим требованиям полигона по захоронению ТКО, сортировочной линии и сети мусороперегрузочных станций. При этом установленный тариф, даже с учетом модернизации системы обращения с ТКО, является одним из минимальных из уже установленных по другим субъектам нашей страны, – объяснили «КП» в комитете по итогам заседания.

В целом же единый тариф на услугу установлен в размере 890 рублей 42 копейки за один кубический метр, и это с учетом НДС.

Напомним, региональным оператором по обращению с ТКО у нас выбрали АО «Управление отходами», с которым 10 января было подписано соответствующее соглашение. Ранее сообщалось, что срок окупаемости проекта составит 10 лет.