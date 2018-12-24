Для школьников и студентов Мурманска уменьшили льготу на проезд

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-24T11:44:04+03:00

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Тем мурманчанам, которые 1 января захотят поехать в гости или погулять у елочки, надо будет приготовить 32 рубля. Ведь поезд в общественном транспорте областного центра будет стоить уже дороже.

Напомним, с 17 декабря в Мурманске приостановили продажу проездных билетов, ведь повышение тарифа анонсировали, но соответствующего постановления администрации города не было.

И вот теперь можно идти в пункты продажи: документ есть!

Согласно ему, месячный проездной билет для граждан будет стоить 1600 рублей, декадный - 544 рубля. Для студентов и школьников - 898,75 рубля на месяц и 305, 58 на декаду.

Как можно увидеть, льгота для учащихся сохранилась, вот только стала меньше. Если раньше она была 50 процентов, то теперь 43,8.

Кстати, также уже стало известно расписание движения автобусов и троллейбусов в столице Заполярья в новогоднюю ночь и праздничные дни.