2018-12-20T09:47:39+03:00
Общество

В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы

Причина - будущее увеличение стоимости проезда
Мария ПАШЕНКОВА
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Пока не будет официального документа от мэрии Мурманска, проездные билеты в продажу не поступят.Пока не будет официального документа от мэрии Мурманска, проездные билеты в продажу не поступят.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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Уже не секрет, что с 1 января 2019 года в Мурманске станет дороже ездить на общественном транспорте. Еще осенью маршрутчики (правда, не все) подняли тариф до 30 рублей за одну поездку. А в новом году это сделает и главный перевозчик города "Электротранспорт" - заплатить придется 32 рубля.

В мэрии уже пояснили, что вопрос почти решенный, хотя соответствующее постановление еще не подписано. Но это дело времени. А пока официального документа нет, северяне не смогут купить проездные билеты. Ведь из должны будут отпечать уже с новой ценой, да только сделать это можно после "отмашки" мэрии.

- С 19 декабря и до выхода постановления администрации Мурманска о тарифах на 2019 год в киосках "Электротранспорта" будут продавать только единые социальные проездные билеты стоимостью 700 рублей. После официального опубликования постановления в продажу поступят карты для граждан и обучающихся, - рассказали представители проекта "Карта 51".

К слову, проездные в столице Заполярья с 1 января подорожают на 14%.

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