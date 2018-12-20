2018-12-20T12:28:33+03:00
Общество

Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус

Общественный транспорт будет работать по особому расписанию все праздничные дни
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Новый год он во всем - даже в обычных вещах!Новый год он во всем - даже в обычных вещах!Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ
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Праздник нам приходит, а вместе с ним и изменения в расписании разных городских служб. Так, по-особенному будут ездить с 31 декабря по 8 января и автобусы с троллейбусами города.

Подготовка на дорогах Мурманска к Новому году-2019 начнется уже 31 декабря, все троллейбусы и автобусы будут курсировать по праздничному расписанию или расписанию «Зима. Воскресенье».

- А вот в ночь на 1 января (после 00.00) будут ездить только троллейбусы №4 и №6 и автобус №18 и по специальному расписанию «Новогодняя ночь», - рассказали в «Электротранспорте». - Особое время работы общественного транспорта ждет горожан и 1 января: все троллейбусы и автобусы №№ 10А,18,24,27,33Р работают по специальному расписанию «01 января». (автобусный маршрут №27 работает по маршруту «ул. Крупской — ул. Свердлова»), автобусы № 5 и 19 работают по расписанию «Зима. Воскресенье», а № 7Т по обычному (до конца каникул).

Далее, со 2 по 8 января весь общественный транспорт будет возить северян в гости и обратно по тому же расписанию – «Зима. Воскресенье», кроме автобусов №№ 3Т,4Т,6Т, которые будут курсировать по специальному расписанию.

Подробнее с расписаниями можно познакомиться на сайте предприятия.

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