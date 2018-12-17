2018-12-17T16:18:33+03:00
Общество

Новый год в Мурманске-2019: перекрытия дорог и ограничение движения в новогоднюю ночь

Из-за проведения торжеств 1 января в городе перекроют центр
Анна СТЕПАНОВА
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В праздники движение транспорта будет ограничено.В праздники движение транспорта будет ограничено.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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До Нового года осталось две недели, и Мурманск активно готовится к главному празднику. ГИБДД города уже сообщило об изменениях для водителей.

Напомним, ограничения начнут действовать 19 декабря. Это связано с проведением губернаторских елок, которые состоятся 19, 20 и 21 числа во Дворце культуры имени Кирова. Традиционно праздничные мероприятия будут проводиться два раза в день, в 11 и 15 часов.

Естественно, перекроют движение и в новогоднюю ночь.

С 00 до 5 часов 1 января 2019 года будет запрещено движение и парковка всех видов транспорта:

- по улице Ленинградской (от улицы Воровского до улицы Профсоюзов);

- по улицы Воровского (от проспекта Ленина до улицы Коминтерна).

– На данных участках выставят временные дорожные знаки и посты. Во избежание недоразумений, мы настоятельно просим жителей и гостей областного центра убрать личный транспорт и планировать маршруты передвижения, – подчеркнули в пресс-службе ГИБДД.

Инспекторы также просят сообщать им о пьяных водителях, число которых в праздники может значительно возрасти:

– Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, просим сообщить в дежурную часть по телефонам: 127, 42-18-45.

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