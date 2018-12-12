Губернаторская елка в Мурманске-2019: ограничение движения

12 Дек. 18:24 2018-12-12T18:24:34+03:00

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Губернаторская новогодняя елка в этом году состоится раньше, чем в 2017-м. Правда, всего лишь на пару дней. Если верить информации комитета по культуре и искусству Мурманской области, то главное празднование запланировано на 19 декабря.

Зрительный зал Дворца культуры имени Кирова откроет свои двери в 11.00. И, чтобы торжество прошло без сучка, без задоринки, готовить к нему начнут заранее даже городские улицы. Так, проведение елки внесет временные ограничения в планы мурманских водителей.

В администрации сообщили, что будет перекрыто движение и запрещена стоянка всех видов транспорта по:

– улице Пушкинской, от проезда Николая Кононова до улицы Воровского, с 00 часов 19 декабря до 18 часов 21 декабря;

– улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской, с 00 часов 19 декабря до 18 часов 21 декабря;

– на въезде между домом №2 по улице Софьи Перовской и домом №3 по улице Пушкинской с 00 часов 19 декабря до 18 часов 21 декабря.

В прошлом году на празднованиях, приуроченных к губернаторским елкам, побывали около 3 тысяч юных северян. Все они продемонстрировали в 2017 году особые таланты, кто-то отличился в учебе, кто-то в спорте.