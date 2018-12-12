2018-12-12T18:24:34+03:00
Общество

Губернаторская елка в Мурманске-2019: ограничение движения

Из-за проведения новогоднего торжества в Мурманске перекроют центр города
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
В Мурманске ограничат движение транспорта из-за новогодних мероприятийВ Мурманске ограничат движение транспорта из-за новогодних мероприятийФото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

Губернаторская новогодняя елка в этом году состоится раньше, чем в 2017-м. Правда, всего лишь на пару дней. Если верить информации комитета по культуре и искусству Мурманской области, то главное празднование запланировано на 19 декабря.

Зрительный зал Дворца культуры имени Кирова откроет свои двери в 11.00. И, чтобы торжество прошло без сучка, без задоринки, готовить к нему начнут заранее даже городские улицы. Так, проведение елки внесет временные ограничения в планы мурманских водителей.

В администрации сообщили, что будет перекрыто движение и запрещена стоянка всех видов транспорта по:

– улице Пушкинской, от проезда Николая Кононова до улицы Воровского, с 00 часов 19 декабря до 18 часов 21 декабря;

– улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской, с 00 часов 19 декабря до 18 часов 21 декабря;

– на въезде между домом №2 по улице Софьи Перовской и домом №3 по улице Пушкинской с 00 часов 19 декабря до 18 часов 21 декабря.

В прошлом году на празднованиях, приуроченных к губернаторским елкам, побывали около 3 тысяч юных северян. Все они продемонстрировали в 2017 году особые таланты, кто-то отличился в учебе, кто-то в спорте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем