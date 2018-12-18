Стало известно, когда в Мурманске откроются новогодние базары

18 Дек. 08:48 2018-12-18T08:48:40+03:00

Елочку надо покупать в официальных пунктах продажи, иначе можно получить проблемы с законом. Фото: архив "КП"

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У вас нет праздничного настроения, хотя до Нового года осталось всего две недели? Может, вы просто еще не нарядили елку и не украсили квартиру?

Начинать закупаться мишурой, гирляндами и шариками можно уже сейчас. Или чуть подождать и сходить на новогодний базар.

Как рассказали в администрации Мурманска, откроется он 22 декабря на улице Воровского в районе дома №11. Это традиционное место, которое не меняется из года в год. А работать палатки будут в субботу и воскресенье с 12.00 до 18.00.

Мурманчан ждут новогодние украшения, елочные лапки и живые елочки. К слову, праздничное дерево надо покупать только в таких официальных точках продажи. Иначе можно заработать проблемы с законом.

Также скоро в городе откроются другие места, где будут продавать зеленых красавиц. Но о них в администрации областного центра расскажут позже.

До 8 января новогодняя ярмарка работает в МФК "Северное Нагорное", в разные дни продажи праздничных товаров стартуют в "Мурманск Молле".