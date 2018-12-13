Празднуем Новый год-2019 в Мурманске: куда обращаться в случае ЧП

13 Дек. 13:15 2018-12-13T13:15:17+03:00

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Приближающиеся новогодние праздники, как и в прошлом году, продлятся для россиян 10 дней, с 30 декабря по 8 января. Время это бесспорно прекрасное, но многие забывают о своей безопасности, становясь в калейдоскопе веселья слишком беспечными. При этом, исходя из анализа оперативной обстановки за последние 5 лет, в Мурманской области в период зимних каникул отмечается рост пожаров - в среднем на 30%.

Вчера об этой проблеме говорили в Центре управления в кризисных ситуациях нашего региона. Только задумайтесь, с начала года в Заполярье зарегистрировано 1015 пожаров, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

– Хочется отметить, что 60% всех пожаров зарегистрировано в жилом секторе, также отмечается рост происшествий в не эксплуатируемых зданиях. Основные причины возгорания: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования, – отметил на пресс-конференции замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Мурманской области Александр Попов.

Напоминаем, если случилась беда, то необходимо немедленно звонить в «Службу спасения» по телефонам: 01 и 112.

Проявлять внимательность следует не только в стенах родного дома. В администрации города просят не игнорировать бесхозные вещи, оставленные на улице, или необычное поведение людей.

– Просьба сообщать обо всех подобных фактах в органы внутренних дел, ведь бдительность каждого – залог нашей общей безопасности, – констатируют в пресс-службе администрации.

Обратиться в полицию можно по телефонам:

– 02 дежурной части УМВД России по городу Мурманску;

– 40-76-10 отдела полиции №1 (Октябрьский округ);

– 40-61-10 отдела полиции №2 (Ленинский округ);

– 40-60-10 отдела полиции №3 (Первомайский округ).