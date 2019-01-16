2019-01-16T11:14:36+03:00
Общество

На Google-карте Мурманска появилась школа мем-героя Рикардо Милоса

Виртуальные хулиганы переименовали и другие места заполярной столицы
Мария ПАШЕНКОВА
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В Североморске появился памятник виабушникам. Фото: скриншот Google-картВ Североморске появился памятник виабушникам. Фото: скриншот Google-карт
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Что-то не везет в последнее время общеобразовательным учреждениям - и они часто оказываются в неприятных ситуациях. Например, в школе №5 идет проверка столовой из-за анонимного сообщения о червяке в компоте. В детском саду №101 обсуждению подвергся показанный детям фильм о людях севера, а в гимназии №7 обвалился потолок.

Теперь же неизвестные хулиганы (вряд ли совершеннолетние), переименовали ряд учреждений и мест в Мурманской области. Так, в столице Заполярья школу №23 назвали в честь Рикардо Милоса - это бразильский стриптизер, ставший человеком-мемом из-за своих танцев.

Школу №23 Мурманска переименовали в честь мем-героя. Фото: скриншот Google-карт

Школу №23 Мурманска переименовали в честь мем-героя. Фото: скриншот Google-карт

В Североморске появился памятник виабушникам (виабу - это тот, кто не живет в Японии, но фанатее от всего, что с ней связано). На улице Маклакова теперь есть дом Димона, а также его гараж и шиномонтаж.

Все эти названия "висят" на Google-картах уже несколько часов и ждут проверки. После того, как будет обнаружена не смешная шутка, неверные наименования будут удалены.

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