В Мурманске воспитателя детского сада чуть не уволили из-за показа детям фильма про тундру

Воспитатель для ребенка — вторая мама. Но если своих родителей не выбирают, то педагогов... В наши дни отношение к образованию, как к услуге, приводит к тому, что все поступает все больше жалоб на воспитателей и учителей. В детском саду №101 Мурманска такая история расколола мам и пап на две части.

Хотели как лучше

Иногда ребята в детском саду проводят почти 12 часов — с 7 утра и до 7 вечера. По вечерам у родителей не всегда хватает времени на игры и развивающие занятия с детьми. Поэтому их проводят в группах.

Вот и в одной из групп сада №101 в Мурманске 10 декабря проходило плановое занятие с детьми по изучению окружающего мира. Надежда Завадская, воспитатель с более чем 30-летним стажем работы, рассказывала мальчикам и девочкам, что такое тундра.

Надо сразу оговориться, что для таких занятий создается конспект, который соответствует всем требованиям от контролирующих процесс образования органов.

Надежда Александровна четко следовала конспекту, но решилась на импровизацию — показать детям документальный фильм «Суровая жизнь в тундре». Ведь это интереснее, чем показывать картинки. 17-минутное видео рассказывает о северных людях и их незамысловатом быте. Большой акцент делается на оленеводство, без которого на Севере выжить нельзя. И все бы ничего, да только есть в фильме сцены, которые не каждому будет приятно смотреть. Например, как оленям отрезают часть уха или убивают их, а потом и взрослые, и дети едят сырое мясо и пьют еще не остывшую кровь, черпая ее кружками прямо из туши.

Именно из-за этих сцен и разгорелся скандал.

Именно из-за этих сцен в фильме разгорелся скандал. Фото: скриншот видео/www.youtube.com/watch?v=qNluJwWRNCM

Детские кошмары

Одна из воспитанниц Надежды Александровны пришла домой и рассказала родителям, какой фильм посмотрела. Девочку впечатлили вышеописанные сцены. И родители… сначала не поверили дочери, подумав, что та могла что-то сочинить, что нередко бывает у детей в таком нежном возрасте. Поэтому мама девочки Дарья Л. обратилась к другим родителям с вопросом, что говорят их дети: было ли видео и другие сцены.

Оказалось, что товарищи девочки по садику не особо обратили внимание на фильм. Многие запомнили лишь оленей, тундру, снег. И только единицы тоже рассказали про отрезанные уши.

Тогда мама пошла за ответами к Надежде Александровне.

- Я ее попросила сказать название фильма или показать его. На что мне было сказано: «А вам зачем?» - рассказала Дарья Л. на встрече родителей.

Данный ответ не устроил маму и показался ей грубым, что и стало началом скандала. Ведь потом родители девочки пошли к заведующей и потребовали объяснений. Чтобы все было по правилам, руководитель садика Марина Трубникова попросила их написать заявление для проведения внутренней проверки и создания комиссии. Позже окажется, что родители не хотели его писать и согласны были на словесные объяснения и наказание для воспитателя в виде выговора. Но формальности были соблюдены, а потом все пошло как снежный ком. Не дождавшись результатов проверки в детском саду и вынесения решения, родители девочки написали заявление в прокуратуру, затем решили подключить комитет по образованию и телевидение. Надежду Александровну перевели в другую группу.

В рамках закона

Это возмутило уже других родителей: зачем выносить ссор из избы? Ведь до этого можно было решить ситуацию мирно, собрать родителей, воспитателя и обсудить этот вопрос. Но теперь, когда о ней узнал весь город, появился риск, что выговором все не закончится, и Надежду Александровну уволят. Родители решили встать на защиту воспитателя. Было написано заявление на имя заведующей садом с просьбой вернуть воспитателя к работе, обращения в комитет по образованию и уполномоченному по правам ребенка в Мурманской области, чтобы защитить права детей на обучение у любимого и квалифицированного педагога.

Так взрослые разделились на два лагеря. В одном, малочисленном (там были родители девочки и некоторые их поддержавшие), были возмущены показом фильма и требовали строгого, вплоть до увольнения, наказания для воспитателя.

- Моей дочери была нанесена травма. Ей снятся кошмары. Я специально не выезжаю с ней в санаторий, где есть олень, чтобы она не вспоминала о фильме, - была категорична мамы девочки. - Все, что я сейчас делаю, в рамках закона.

А вот примерно 95% родителей воспитательницу не стали судить строго, хотя и признали ее неправоту в данном случае. И когда речь зашла о наказании, испугались, что Надежда Александровна уйдет.

Одни мамы вспомнили, что даже в сказках много жестокости (вспомните, как паук выпивал кровь из сердца Мухи-цокотухи, а дровосеки вспарывали брюхо волка в «Красной шапочке»). Другие считают, что в убийстве оленя нет ничего такого. «Мои дети сказали, что это же их [северных людей] еда. Мы же едим курицу!» - говорили мамы.

- Данный энтографический фильм о жизни и быте народов Крайнего Севера показывает жизнь в гармонии с природой. Все сцены вписаны в ритуал инициации подростка – его испытании и посвящении в статус мужчины-оленевода. Такие сюжеты встречаются и в русских, и в европейских сказках, когда родители отводят ребенка в лес и оставляют там одного не потому, что они плохие, а для прохождения испытания. Считаю, такие фильмы важны для просмотра родителей с детьми для обсуждения возлагаемой на подростков ответственности, чего не хватает нам в современной жизни, – сообщила кандидат филологических наук, эксперт по народной культуре Юлия Приказчикова.

Ошибку признали

Спустя неделю после злосчастного показа родители встретились в саду, где состоялся эмоциональный разговор. Почти суд, с защитой и обвинением, составлением протокола. Вот только обвиняемого не было: Надежду Александровну все случившееся настолько расстроило, что ее решили не приглашать на встречу, чтобы не ухудшить самочувствие. Ведь даже не все мамы смогли сдержать слезы.

Вину воспитателя никто отрицать не стал. Да, фильм был показан по ее инициативе, и выбран не совсем удачно.

В руках у Марины Юрьевны оказалась внушительная стопка бумаг — все они касаются случившегося. Это и объяснительная воспитателя, и список мероприятий, которые были проведены из-за всей этой истории. Например, детей после фильма попросили нарисовать запомнившиеся сцены. Ни один из них не стал изображать кровь или убитого оленя.

К слову, сама Надежда Александровна объяснила , что детям из всего фильма показала 5-7 минутный ролик и что не владеет в совершенстве техникой, поэтому слишком взрослые сцены не смогла вырезать, а попыталась их перемотать. Только вот сделала это неудачно, и дети могли увидеть что-то.

- 15 декабря я написала приказ, по которому Надежду Александровну сняли с группы и перевели на другую. За то, что она некачественно подготовилась к занятию, я ей вынесла выговор. Потому что материал, который показываешь детям, надо просматривать обязательно. Ошибку мы признали - по-другому было нельзя, - рассказала заведующая садика №101 Марина Трубникова.

Руководство уже принесло родителям девочки извинения.

Взгляд со стороны

Непростую ситуацию в садике №101 прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

- У меня есть документы по этому делу: и жалоба на демонстрацию, и письмо от родителей с требованием оставить педагога на его рабочем месте. Данный фильм не был предусмотрен программой дошкольного воспитания, и педагог ошибся с возрастным ограничением. Права ребенка действительно были нарушены. Если говорить точнее, была нарушена информационная безопасность. Такой инициативы, как в данном случае, быть не может: демонстрируемые материалы должны быть из одобренной программы. За это педагог получила соответствующую оценку, ее привлекли к дисциплинарной ответственности. Вопрос отстранения от должности решается директором и учредителем. Но я знаю, что воспитатель будет работать. Ошиблась, бывает, но она опытный педагог. Я искренне надеюсь, что на этом история будет закончена, - пояснил Борис Семенович.

Ставить точку в этой истории рано, ведь идет проверка со стороны прокуратуры. Хотя в самом садике уже готовы подвести черту и закрыть тему раз и навсегда. Большинство родителей в группе проголосовали за то, чтобы Надежда Александровна вернулась (при условии, что сама захочет это сделать). Ведь дети каждый день спрашивали, где их воспитатель, и очень скучали без нее.

А еще из группы исчезнет телевизор, чтобы больше ситуация с фильмом не повторилась. Да и вряд ли кто из воспитателей теперь захочет проявить инициативу, которая оказалась наказуемой.

P.S. Пока эта статья готовилась к выпускку, родители сообщили, что Надежду Александровну, к всеобщей радости, все же вернули на работу в группу. Дети и родители устроили своеобразный флэшмоб: ребята пришли в сад с разноцветными шариками и подарили их любимому воспитателю.