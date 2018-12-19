2018-12-19T10:46:54+03:00
Происшествия

В мурманской гимназии №7 во время занятий обвалился потолок

Руководство образовательного учреждения уже организовало проверку в обоих корпусах [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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К счастью, в момент, когда обрушился потолок, никто под ним не проходил. Фото: скриншот видеоК счастью, в момент, когда обрушился потолок, никто под ним не проходил. Фото: скриншот видео
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- Обвалился потолок за 4 минуты до окончания подготовительных курсов для первоклассников. Качество ремонта в школах на высоте, - прокомментировала видео, сделанное в гимназии №7, мурманчанка Екатерина Ковальчук.

Вечером 18 декабря родители сидели в коридоре первого корпуса образовательного учреждения, расположенного на улице Зои Космодемьянской, 13. и ждали детвору. Как вдруг с потолка с грохотом стали падать плиты, а некоторые повисли на проводах.

- Хорошо, что никто не пострадал, а немного раньше там выходили детки 3-4 года с занятий танцами и пением (около 25 человек - 2 группы), - написала в "ВКонтакте" Наталья Шатухина.

Руководство гимназии №7 моментально взяло ситуацию в свои руки.

- Это случилось примерно в 19.45, и я сразу об этом узнала, поставила в известность комитет по образованию, - рассказала "КП" директор гимназии Надежда Афонина. - Сейчас потолок полностью демонтировали. Мы ждем специалистов, которые оценят, почему он упал, потому что визуально это определить нельзя. И уже завтра он будет восстановлен.

К слову, потолок в гимназии был поставлен 10 лет. Из-за обрушения его фрагмента, проверили все потолки в обоих корпусах.

7гимназия корпус1 Мурманск.Обвалился потолок за 4минуты до окончания подготовительных курсов для первоклассников. Качество ремонта в школах на высоте.

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