2019-01-15T17:20:46+03:00
Общество

В столовой мурманской школы не нашли следов червяка из компота

Из-за анонимного жалобщика в общеобразовательном учреждении прошла проверка
Мария ПАШЕНКОВА
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На первый взгляд, в столовой школы №5 нет нарушений и тем более червяков в компоте.На первый взгляд, в столовой школы №5 нет нарушений и тем более червяков в компоте.Фото: Борис КОКУРИН
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А был ли мальчик? Точнее, червяк. Этим вопросом задались в школе №5 в Мурманске после того, как в социальной сети утром 15 января появился анонимный пост о некачественной еде в столовой. Якобы одной из учениц попался компот с незапланированным белком и волос в тарелке с гуляшом.

Администрация общеобразовательного учреждения не стала откладывать проверку в долгий ящик. Сегодня же в столовой взяли пробы, были проверены все уголки. Вот только никаких видимых нарушений не было обнаружено (остальные, если они есть, выявят лабораторные анализы).

- Мы поговорили со всеми нашими педагогами, ни к кому не поступало жалоб от учеников. У нас очень демократичная школа, учащиеся всегда могут сообщить о проблемах и делают это. Но в данном случае сообщений не было. Кто разместил информацию в интернете и для чего - мы не знаем, - рассказала "КП" директор школы Ирина Ускова.

Подключился к проверке и Центр школьного питания Мурманска, который отвечает за завтраки и обеды учащихся города.

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