«Утратить – недопустимо!»: На восстановление кинотеатра «Родина» Мурманску нужно 600 миллионов рублей

Остается надеяться, что необходимые финансы в скором времени будут найдены, дело наконец-то сдвинется с мертвой точки, а «Родина» услышит долгожданные аплодисменты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Бывший кинотеатр «Родина», который обводит центр Мурманска печальным взглядом, давно уже пришел в запустение и обветшал. Здание, построенное в 40-х годах прошлого века, более 10 лет не функционирует, а заходить внутрь вообще опасно для жизни – там царит разруха. А ведь это объект культурного наследия.

«Родину» удалось отсудить у нерадивых владельцев обратно в городскую собственность, а в 2019 году решили, что здание нужно отреставрировать и сделать в нем Дом молодежи. Однако в следующем году передумали, прислушавшись к мнению мурманчан, и в «сталинке» планируется создать Дом культуры для северян всех возрастов.

Говорили, что Мурманск должен получить многофункциональный зал на 400 мест, аналогов которому не будет в городе, именно там планируется проводить игры КВН и «Что? Где? Когда?».

Но время шло, а денег на реставрацию не было. Оно и понятно, ведь на полноценное обновление бывшего кинотеатра нужно найти как минимум полмиллиарда рублей. Об этом в 2020-м говорил губернатор Андрей Чибис.

- Мы работаем с федеральным Министерством культуры, чтобы часть финансирования получить. Меня абсолютно не радуют разбитые стены кинотеатра в центре города. Притом что это объект знаковый, уникальный, имеет историческую ценность. Проблему будем решать, но сказать сложно, когда мы сможем с этой задачей справиться, - объяснял тогда глава Мурманской области.

В этом году стало известно, что реставрацию все-таки планируется начать - в 2022 году. На эти цели должны выделить 90 миллионов рублей из городского бюджета. Также уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Однако этого, разумеется, недостаточно.

На заседании Координационного совета по вопросам социально-экономического развития Мурманска вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин рассказал, что для ремонта бывшего кинотеатра «Родина» будут также привлекаться областной и федеральный бюджеты.

- Утратить такое здание - недопустимо! Администрация Мурманска провела подготовительные работы, подготовлена документация. Однако на восстановление и приспособление здания к современному использованию нужно более 600 миллионов рублей - для бюджета города это очень большая нагрузка. Нам нужно понять, как мы будем выходить из ситуации, как будем привлекать средства регионального и, возможно, федерального бюджета, - подчеркнул заместитель губернатора.

Остается надеяться, что необходимые финансы в скором времени будут найдены, дело наконец-то сдвинется с мертвой точки, а «Родина» услышит долгожданные аплодисменты.

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