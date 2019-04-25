2019-04-25T11:00:50+03:00
Общество

В мурманской «Родине» разрушены несущие стены и ухудшились колонны

Подробная информация о состоянии кинотеатра, простоявшего заброшенным 10 лет, выяснилась в ходе экспертизы
Иван ПЕТРОВ
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Так выглядел кинотеатр "Родина" в 2015 году... Фото: Тимур КрасныхТак выглядел кинотеатр "Родина" в 2015 году... Фото: Тимур Красных
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Хочется верить, что один из худших позоров областного центра станет главной гордостью. И вместо страшной развалюхи в центре города расцветет современный Дом молодежи. В Мурманске начался подготовительный этап в реконструкции кинотеатра «Родине». Здания с 80-летней историей, которое признано объектом культурного наследия.

После 10-летнего перерыва работы на участке начались 24 апреля. Рабочие начали укреплять забор и забирать пробы грунта. Но конечно же, до восстановления здания еще далеко. Строителям предстоит проделать титаническую работу.

Для начала придется устранить последствия того беспредела, который сотворили со зданием старые владельцы. Поистине ужасные факты вскрылись в ходе технической экспертизы. Оказалось, прежние горе-хозяева покусились на «святая святых» архитектуры - несущие перекрытия...

- В перечне первоочередных мероприятий - размещение противоаварийных стоек под демонтированными несущими стенами; восстановление перекрытия между подвалом и первым этажом; локальное усиление колонн; размещение противоаварийной системы по монолитным перекрытиям на ослабленных участках; устранение замачивания стен в местах водостоков, - сообщается в докладе реставрационной компании «Мир», сделанном по просьбе мурманской мэрии.

Напомним, «Родину» планируется полностью отреставрировать и превратить в современное здание. Цена вопроса - 300 миллионов рублей. Случится это эпохальное событие еще нескоро, в 2020-х годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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