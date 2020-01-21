В здании кинотеатра "Родина" вместо Дома культуры молодежи сделают центр для северян всех возрастов
В кинотеатре "Родина" давно не показывают фильмы. Красивое здание давно смотрит на город слепыми глазами и плачет слезами из штукатурки.
Впрочем, если сейчас "Родина" больше похожа, как ни прискорбно, на чудовище Франкенштейна, то скоро может снова стать красавицей. Напомним: мэрии Мурманска удалось через суды забрать у собственника бывший кинотеатр. Решение, что делать дальше, было твердым - не сносить, а реконструировать. Сначала в "Родине" хотели делать Дом молодежи, но...
- Когда горожане узнали об этом, было высказано мнение диаметрально противоположное - сделать Дом для пожилых. Но в итоге мы приняли решение создать Дом культуры для северян всех возрастов, - рассказал глава Мурманска Андрей Сысоев.
В первой половине этого года должна состояться госэкспертиза проекта изменения здания. А после начнутся работы по преображения. В итоге Мурманск получит многофункциональный зал на 400 мест, аналогов которому не будет в городе. Именно в нем планируется проводить игры КВН и "Что? Где? Когда?".
ИСТОЧНИК KP.RU