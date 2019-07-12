2019-07-12T10:43:03+03:00
Общество

Мэрия Мурманска показала, как будет выглядеть обновленная "Родина"

Вместо кинотеатра здесь сделают Дворец молодежи
Мария ПАШЕНКОВА
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"Родина" внешне после реконструкции сохранит свой привычный облик. Фото: vk.com/murmansk_public_space"Родина" внешне после реконструкции сохранит свой привычный облик. Фото: vk.com/murmansk_public_space
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Этой зимой было окончательно решено, что вместо кинотеатра "Родина" появится Дворец молодежи. По предварительному проекту здесь должен был появится зал с вращающейся сценой, несколько помещений для звукозаписи, размещения оборудования и т.д.

2019 год стал решающей точкой - в этом году должны представить всю документацию по объекту. Деньги на это были выделены из бюджета Мурманска.

Сейчас в сети появились первые эскизы, какой станет "Родина" после большого преображения. Если судить по ним, то бывший кинотеатр сохранит свои изюминки. Так, решено сохранить его цвет, колонны и даже галерею.

На реконструкцию здания понадобится много денег, потому как пока тянулась судебная тяжба, кто же будет собственником "Родины", само строение пришло в упадок. Внутри остались фактически только голые стены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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