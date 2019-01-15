Объект культурного наследия: здание кинотеатра "Родина" отдадут под Дворец молодежи

СЕГОДНЯ 09:26 2019-01-15T09:26:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Восстановление здания бывшего кинотеатра "Родина", которое сейчас смотрит на мурманчан мертвыми окнами, обойдется городскому бюджету в копеечку.

Напомним, в конце 2018 года, когда формировалась казна областного центра на 2019 год и пересматривалась на текущий, глава администрации Андрей Сысоев сообщил, что в нее заложены деньги на документацию по восстановление здания, которое, к слову, является объектом культурного наследия.

Чтобы было понятно, насколько сложная работа предстоит, достаточно взглянуть на стоимость научно-проектной документации. Ее разработку оценили в 22,3 миллиона рублей. Разработчик должен придумать, как подготовить "Родину" к современному использованию. Если сейчас заглянуть внутрь (только виртуально, ведь находится в кинотеатре опасно для жизни), то можно увидеть, что там разрушено почти все, что только можно.

К слову, как не хотели бы некоторые мурманчане, чтобы в "Родине" снова крутили синема, этого не будет. В этих стенах появится Дворец молодежи (изначально планировался дом культуры), который одновременно сможет принимать почти 400 человек. Найти подрядчика и получить на руки документацию должны до 1 августа.