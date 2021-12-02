Бывший кинотеатр "Родина" начнут реконструировать в 2022 году

На технадзор за проведение работ по реконструкции "Родины" в следующем году заложено более 1,8 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Бывший кинотеатр "Родина", грустно стоящий в центре Мурманска, наконец-то перестанет быть заброшенным. Согласно документу о проекте муниципального бюджета на следующий год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в ближайшее время запланирована реконструкция этого здания. Работы должны начаться в 2022-м.

- На эти цели планируется выделить 90 миллионов рублей из бюджета муниципального образования. Отмечается, что уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Завершить работы планируют в 2024 году, - сообщает информагентство "Nord News".

Помимо этого, на технадзор за проведение работ по реконструкции "Родины" в следующем году заложено более 1,8 миллиона рублей.

Напомним: в здании бывшего кинотеатра собираются сделать центр для северян всех возрастов. По последним оценкам, реконструкция обойдется в полмиллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Мурманской области могут присоединиться к акции «Новогоднее чудо». Каждый желающий может купить подарок для детей из социальных учреждений (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru