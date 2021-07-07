Кинотеатр «Родина» в Мурманске хотят реконструировать за счет нацпроекта «Культура»

На восстановление бывшего кинотеатра "Родина" и его превращение в многопрофильный культурный центр надо почти 500 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать – с этой поговоркой не поспоришь. Глава администрации Мурманска Евгений Никора часто выходит из своего рабочего кабинета в город, чтобы лично посмотреть, чем он живет и как. «Комсомольская правда»-Мурманск» вместе с Евгением Викторовичем прошлась по улицам столицы Заполярья в поисках ответов на волнующие северян вопросы.

Сначала меньше, потом - пышнее

В жаркий летний день идем по скверу на улице Ленинградской, в котором горожане отдыхают в спасительной тени деревьев. На Крайнем Севере, где все растения растут очень долго, люди переживают за каждую срубленную рябинку или обрезанные ветки сирени. Жалобы в мэрию поступают десятками, если не сотнями. В администрации отметили, что с каждым обращением работают.

Глава администрации Евгений Никора рассказал, зачем в городе вырубают деревья и как их спасают от старости. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Я тоже болею за каждое дерево, но то, что делают специалисты, идет во благо. Вопросов, зачем проводить санитарную обрезку, а не оставить все как есть, поступает много. Ответ простой: если ее не делать, то та же сирень начинает усыхать. Многие кустарники были высажены давно, и со временем у них появляются сухие ветки и верхушки. В свое время мы работали над стратегией по зеленым насаждениям со специалистами Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН, которые рекомендовали омолаживающую обрезку, когда остаются только стволы высотой 15 сантиметров. Но если северяне остро реагируют на санитарную обрезку, то несложно представить, что будет в данном случае. Поэтому от такой рекомендации мы отказались, - рассказывает Евгений Никора.

На своем дачном участке он тоже проводит обрезку деревьев и знает на данном примере, да и по улицам города-героя: сначала срезанные ветки выглядят грустно, но уже на следующее лето деревья и кустарники пускают новую поросль и становятся только пышнее.

Конечно, бывает, что насаждения уничтожаются полностью, и тогда надо проводить компенсационную высадку. Например, у дома № 66/19 на проспекте Героев-североморцев под корень срезали 40 деревьев и столько же кустарников, а все потому, что там строят новый магазин. Подрядчик был готов высадить все заново до 30 июня, но у дома плотно растут деревья, а в соседнем сквере запланирован ремонт. Так что мэрия вместе с компанией ищут новое место для небольшого «леса».

Похожая ситуация произошла и на улице Софьи Перовской, где деревья вырубили из-за ремонта коммунальных сетей. По законодательству, над ними может быть только газон: в советские годы явно допустили ошибку, разрешив сажать что-то над трубами, которые нужно ремонтировать. Евгений Никора отмечает, что в такой ситуации высадить деревья снова на том же месте нельзя: «Мы можем только извиниться перед мурманчанами и поискать другое место для озеленения».

Сирень на проспекте Ленина прошла санитарную обрезку, чтобы она лучше росла. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Несколько недель назад волна возмущения поднялась из-за ситуации на территории Центра управления регионом на улице Софьи Перовской.

- Пока здесь располагалось норвежское консульство, долгое время уход за деревьями не происходил. Поэтому образовалось много сухих веток и даже поваленных стволов. Специалисты провели обрезку 85 насаждений, и визуально их стало меньше, но уже следующим летом увидим, что там станет зеленее, - объяснил глава администрации.

Уникальное здание и сложное решение

От сквера на Ленинградской доходим до бывшего кинотеатра «Родина». Вокруг него красивый, разрисованный забор, а вот само здание ветшает на глазах. Мурманчане, которые бегали сюда в кино, возмущены тем, что «Родину» словно забыли. На самом деле администрация Мурманска провела большую работу, чтобы вернуть объект из частных рук в муниципальную собственность, а затем разработать проектную документацию, которая уже прошла госэкспертизу. Главная проблема превращения бывшего кинотеатра в многопрофильный культурный центр – финансы.

Без плюрализма финансовых источников реконструкция "Родины" затянется. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Драмтеатр в свое время попал в нацпроект «Культура», и без поддержки федерального бюджета регион не потянул бы его реконструкцию. «Родина» – городской объект, и мы тоже не сможем его вытянуть без включения в нацпроект. По последним данным, реконструкция стоит 493 миллиона рублей, а по опыту работы вице-губернатором скажу, что сумма может возрасти за счет удорожания технической «начинки» здания. Если мы будем все делать только за счет городских денег, то длиться это будет семь лет. Поэтому наша главная задача, с которой нам помогает губернатор, – попасть в национальный проект, и это решение поддержано на федеральном уровне. Уже на этой неделе мы направим необходимый пакет документов. Скажу честно, у меня душа болит за «Родину»: уникальный, красивый объект в самом центре города - и в таком состоянии. Сделаем все, чтобы его спасти, - пообещал нам Евгений Викторович.

Зеленые насаждения и «Родина» далеко не все темы, которые мы обсудили с главой администрации. Подробнее о проекте читайте в следующих выпусках «Новостей региона» и на сайте www.murmansk.kp.ru

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