Шаровые молнии и роскошные молнии: какой была гроза 6 июля 2021 года

Фото: Юрий Поршнев / vk.com/glrecords

Третий день жители Мурманской области изнывают от жары. Столбик термометра поднимается выше +32, во многих населенных пунктах обновляются суточные рекорды. В Мурманске два дня подряд было +30.

6 июля жару чуть сбила мощная и красивая гроза, которая прошла по полуострову. Мы собрали для вас самые красивые фото и видео этого явления, которые северяне выложили в сеть.

Жители Мурмашей - настоящие счастливчики: они видели не самое частое природное явление - шаровые молнии. Причем сразу три! Ученые до сих пор точно не выяснили, как именно они образуются, но то, что они притягиваются к объектам, в том числе и человеку, факт. Так что если видите шаровую молнию - стойте неподвижно и смотрите. В данном случае расстояние ваш друг.

Больше всего в Мурманске повезло жителям Первомайского округа. Если над центром города гроза прошла вскользь, то вот на окраине можно было увидеть красивейшие молнии.

Фото: Юрий Поршнев / vk.com/glrecords

Страшная красота! Молнии в Мурманске были такими ветвистыми, что мы надеемся, те, кто давно мечтал их сфотографировать, успели это сделать.

Ожидается, что и 7, и 8 июля тоже пройдут грозы.

В центре Мурманска грозы почти не было, но гром все же слышался, а небо меняло краски от оранжевого до красного.

В центре Мурманска грозы почти не было, но гром все же слышался, а небо меняло краски от оранжевого до красного. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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