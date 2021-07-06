В Мурманске впервые с 2018 года стало +30

В Мурманской области стоит жара под +32. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

5 июля в Мурманскую область пришла жара, которая задержится до 7 июля. В столице региона впервые с 2018 года столбик термометра поднялся до +30. Более того, город обновил свой суточный рекорд: вчера было +30,9, до этого рекорд был установлен в 1972 году (+30.8).

Жарче всего 5 июля было в Верхнетуломском (+32.1) и Никеле *(+31.5). А ряд населенных пунктов также обновил суточные рекорды: Вайда-Губа +29.7 ( +26.4 в 1916 году), Териберка +30.1 (+29.8 в 1972 году), Ковдор +30.3 (+29 в 1972 году).

Сегодня, 6 июля, в Мурманской области также прогнозируют выше +32.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Две школы Мурманской области одержали победу на всероссийском конкурсе. Дипломы получили мурманская гимназия №2 и школа №269 ЗАТО Александровск (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru