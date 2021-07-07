В 6 километрах от Териберки горит лес

Почти все природные пожары в Мурманской области в последнее время начинались из-за людей, хотя 6 июля прошла гроза, которая могла привести к возгоранию. Фото: Скриншот видео

Жара, которая стоит в Мурманской области третий день, привела к сложной обстановке в лесах. Установлен пятый максимальный уровень пожарной опасности. И не зря: как сообщили в МЧС по Мурманской области, рядом с Териберкой горит лес.

- Горит в 6 километрах от населенного пункта Териберка. Угрозы населенному пункту нет. На место выдвинулись 5 человек Мурманского отделения авиалесоохраны, - уточнил начальник пресс-службы регионального МЧС Алексей Баринов.

Почти все природные пожары в Мурманской области в последнее время начинались из-за людей, хотя 6 июля прошла гроза, которая могла привести к возгоранию.

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