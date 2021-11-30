Когда на улице -35: Какие проблемы создали жгучие морозы в Мурманской области

Сотрудникам МЧС то и дело приходилось предупреждать северян о непогоде. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

«В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят!» - говорил кот Матроскин из Простоквашино. Эта фраза очень хорошо описывает то, что происходит за окном у нас в Заполярье. Бр-р-р!

Уроков нет, транспорт замерзает

Вторую неделю в Мурманской области стоят жгучие морозы, которые никому не дают расслабиться. Как сообщили в паблике "Погода в Мурманске", ночь 29 ноября стала самой холодной с начала метеорологической зимы этого года.

Так, 30-градусных морозов достигли Тик-Губа, Каневка, Верхнетуломский, Ура-Губа, Мончегорск. А в Туманном и Ловозере было практически -35. Еще больше не повезло нашим скандинавским соседям, где температура воздуха опустилась почти до -40. Сотрудникам МЧС то и дело приходилось предупреждать северян о непогоде, чтобы люди не проводили много времени на улице и не получили обморожение.

Столь серьезные холода доставили хлопот в самых разных сферах нашей жизни. Так, 29 ноября не пошли на занятия в школу юные жители Мончегорска, а на следующий день отменили уроки в Ревде.

Также возникли проблемы с транспортом. Северяне мерзли в междугородних автобусах.

- Автобус № 127 по маршруту Кандалакша - Полярные Зори весь замерзший, очень холодно во время поездки, кондуктора заболевают в таких условиях. Многие рейсы отменяют, потому что работать некому. Примите наконец меры! - написали в паблике «Мурманск».

В региональном минтрансе уже отреагировали на сообщение. Если информация подтвердится, то будут приняты меры.

Тем временем в госавтоинспекции напоминают водителям, что на дорогах сильная гололедица, возможен туман. Главное - сохранять безопасную скорость и соблюдать дистанцию.

Ни тепла, ни воды, ни света

Также начались проблемы с благами цивилизации в Печенгском районе. В конце прошлой недели теплоснабжение пропало в домах Никеля. «В квартирах, как в морозильных камерах!» - писали местные жители.

К счастью, аварию на котельной вскоре устранили. Однако коммунальные беды вновь дали о себе знать на этой неделе. 29 ноября жители Заполярного, Нижнего Луостари, Верхнего Луостари, Корзуново, Спутника, Печенги и населенного пункта 19-й километр остались без электроснабжения, теплоснабжения, горячей и холодной воды.

Восстановительные работы велись несколько часов, и за это время северяне успели испытать все тяготы средневековой жизни, сидя со свечкой и в шерстяных носках и не понимая, за что им такая участь.

А пока одни жители Заполярья не знали, куда деться от холодов, другие решили закалять организм.

- "Моржи" купаются в проруби на Семеновском озере. Вот где северный характер! – написали в паблике «Мурманск Онлайн», приложив видео, где мужчина как ни в чем не бывало плавает, когда на улице минус 19 градусов.

Когда же ждать потепления? В мурманском гидрометцентре сообщают, что в первые дни декабря столь сильных морозов уже не будет, однако ожидается ветреная погода со снегом и метелью. Преобладающая температура воздуха составит -3 - 8, местами до минус 13 градусов. Придется запастись терпением...

Уборка снега и отопительный сезон

Тем временем коммунальные службы региона продолжают уборку снега, несмотря на сильные морозы.

- За прошлую неделю было привлечено 500 единиц техники и почти 3000 единиц персонала. Силами коммунальных служб пройдено 7107 километров, очищено 846 лестниц и 1155 кровель, вывезено 52 тысячи кубометров снега, - сообщил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Также министр рассказал об отопительном сезоне. По его словам, впервые с 2013 года в срок и в полном объеме паспорта готовности получили все потребители, ресурсоснабжающие организации и муниципалитеты.

Полностью подготовлены к зиме 7713 единиц жилого фонда, 118 котельных и свыше 11 тысяч километров инженерных сетей.

- Все котельные Мурманской области сформировали нормативный запас топлива, а для ликвидации возможных технологических нарушений создана группировка сил и средств в составе 631 бригады и 2343 единиц техники, - сообщили в министерстве.

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