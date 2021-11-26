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Происшествия26 ноября 2021 9:44

Житель Мурманска поверил мошенникам и остался без 12 миллионов рублей

Мужчине позвонил лжесотрудник безопасности банка
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Мурманска стал жертвой телефонных мошенников, поверив, что его финансы находятся под угрозой.

Аферисты действовали по типичной схеме. Так, 42-летнему северянину позвонил неизвестный, представившись работником службы безопасности банка. Он предупредил мужчину о попытке оформления на его имя кредита. Чтобы предотвратить это, мужчине порекомендовали самому оформить заявку на кредит, а затем для сохранения денег перевести их на «безопасный» счет. Поверив злоумышленнику, мурманчанин перечислил на указанный счет 12 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы.

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