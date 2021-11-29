В дома Печенгского округа вернули электричество, свет и воду

Восстановительные работы велись несколько часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

29 ноября жители городов и поселков Печенгского округа остались без света, горячей и холодной воды и теплоснабжения. Они лишились благ цивилизации из-за аварии.

- В 12.58 в оперативную дежурную смену поступила информация об аварийном отключении электроснабжения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в Заполярном, Нижнем Луостари, Верхнем Луостари, Корзуново, Спутнике, Печенге и населенном пункте 19-й километр, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Восстановительные работы велись несколько часов. На данный момент авария устранена, дома запитаны в полном объеме.

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