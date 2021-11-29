Мурманская область отметила самую холодную ноябрьскую ночь

Минувшая ночь стала самой холодной с начала метеорологической зимы этого года. Фото: Василий Вахрин

В Мурманской области продолжают царить не типичные для ноября жгучие морозы. Как сообщили в паблике "Погода в Мурманске", минувшая ночь стала самой холодной с начала метеорологической зимы этого года.

- Восточные низины (Туманный, Ловозеро) вплотную приблизились к отметке в -35 градусов. Более западные районы уже попали под влияние ветра и начали отогреваться. Мурманск дошел до -19. На севере Норвегии и Швеции температура местами опустилась до -37...-38, - отметили в группе.

Ночью 29 ноября 30-градусных морозов достигли Тик-Губа, Каневка, Верхнетуломский, Ура-Губа, Мончегорск, Ловозеро и Туманный.

К слову, в Мончегорске отменили школьные занятия из-за метеоусловий.

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