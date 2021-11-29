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Общество29 ноября 2021 5:27

В Мончегорске отменили школьные занятия из-за морозов

Температура воздуха в городе опустилась почти до -30
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Температура воздуха в городе опустилась до -29,2 градусов.

Температура воздуха в городе опустилась до -29,2 градусов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 29 ноября юные жители Мончегорска остались дома - в городе отменили школьные занятия из-за сильных морозов.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями в Мончегорске отменяются занятия учащихся средних образовательных школ города с 1 по 11 классы включительно, - сообщили в администрации Мончегорска.

Температура воздуха в городе опустилась до -29,2 градусов.

Синоптики предупреждают, что по Мурманской области в первой половине дня ожидается сильный мороз - минимальная температура воздуха -35 -37 градусов. Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице.

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