Начальника дока судоремонтного завода в Мурманске будут судить за затопление судна и падение крана на крейсер «Адмирал Кузнецов»

В первые дни трагедии рассматривалась версия, что причиной случившегося стал сбой в подаче электроэнергии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 октября 2018 года в Мурманске во время спуска на воду крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул плавучий док ПД-50. Погибли два человека, тело одного из рабочих так и не нашли. Еще двух человек, попавших в ледяную воду, успели спасти. К 3.30 утра 30 октября док был полностью затоплен.

Во время ЧП на авианесущий крейсер также упал кран левой башни дока, ущерб от этого составил 70 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело обвиняемым стал начальник плавучего дока ПД-50. По версии следствия, он не обеспечил равномерное затопление балластных отсеков дока забортной водой при погружении его с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».

- Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника плавучего дока акционерного общества «82 Судоремонтный завод». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение крупного ущерба), - сообщили в надзорном ведомстве.

В первые дни трагедии рассматривалась версия, что причиной случившегося стал сбой в подаче электроэнергии.

После ЧП на 82 СРЗ ремонт крейсера перенесли на 35 СРЗ. Так как дока, подобного затонувшего, в Мурманской области больше не было, новый пришлось строить с нуля. В него «Адмирал Кузнецов» поставят только в 2022 году, что затянуло сроки сдачи корабля. В декабре 2019 на крейсере во время плановых работ случился пожар, погибли двое военнослужащих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахматистка из Мурманска примет участие в съемках передачи "Вечерний Ургант". Валентина Гунина придет в составе женской сборной России по шахматам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru