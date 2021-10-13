9,5 тонны кокаина на борту судна: что сейчас происходит с моряками из Мурманска, осужденными в Кабо-Верде

Сейчас мужчины продолжают отбывать срок. Фото: Ria Maat / Marinetraffic.com

В феврале 2020 года 12 моряков из России, среди которых 10 жителей Мурманской области, услышали приговор - от 10 до 12 лет тюрьмы в Кабо-Верде за контрабанду наркотиков. До этого момента мужчины почти год томились в заключении, один из моряков умер еще до суда.

Зимой 2019-го судно Eser под панамским флагом зашло в порт Кабо-Верде из-за смерти одного из членов экипажа. Во время проверки правоохранители нашли 9,5 тонны кокаина. Морякам не удалось доказать, что они не знали, какой груз перевозят, думали, что это цемент.

Сейчас мужчины продолжают отбывать срок. С учетом того, что моряки уже не молоды, заключение дается им тяжело. Так, в июне этого года одному из мужчин понадобилась помощь врачей, при содействии российской стороны его доставили в частную клинику для обследования.

- Несмотря на продолжающий действовать в Кабо-Верде в связи с противопандемийными ограничениями запрет на тюремные визиты, сотрудник Посольства посетил российских моряков в соответствии с выданным в виде исключения Министерством юстиции РКВ однократным разрешением. Моряки высказали пожелания о передаче им художественной литературы, интересовались событиями в России и мире, благодарили за визит, - рассказали в российском посольстве в Кабо-Верде.

Вопрос экстрадиции моряков в Россию пока еще остается открытым.

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