В криминальной истории судна Eser, ходившего под флагом Панамы, много белых пятен. В 2019 году оно зашло в порт Республики Кабо-Верде из-за смерти одного их членов экипажа. Во время проверки на бору нашли 9,5 тонн кокаина.Компания-судовладелец после этого пропала с радаров, а суд признал виновными в контрабанде наркотиков членов экипажа, хотя те уверяли, что не знали, какой груз везут. 12 россиян, 10 из которых - жители Мурманской области - получили от 10 до 12 лет тюрьмы. Один из моряков умер до вынесения приговора из-за обострившейся болезни.- Условия содержания в тюрьме Сан Мартинью очень тяжелые. Поэтому родственники моряков обратились ко мне, чтобы мужчин экстрадировали на Родину, и они отбывали наказание уже здесь. Я в свою очередь обратился к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой. Она общалась с заместителем Генпрокурора РФ Николаем Винниченко, чтобы прокуратура держала этот вопрос на своем контроле, а также осуществлялось взаимодействие с Кабо-Верде, - сообщил \\"КП\\" Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов.Перспектива того, можно ли вернуть наших моряков на Родину, пока не понятна. Но как уточнил наш собеседник, надежда на это есть. Поддерживать связь с осужденными сложно, ведь они, как и отбывающие наказание в России, лишены мобильной связи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске задержали буйного жителя Архангельска, который устроил дебош в кафе. 28-летнего северянина усмиряли сотрудники Росгвардии (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru