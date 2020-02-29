От 10 до 12 лет: задержанным за контрабанду наркотиков в Кабо-Верде морякам из Мурманска вынесен приговор

31 января прошлого года в порту Прая африканской республики Кабо-Верде был задержан экипаж судна Eser, которое шло под панамским флагом. Всего 12 человек, 10 из которых - жители Мурманской области, остальные - из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

В тот день судно не должно было заходить в Праю, но накануне умер старший помощник капитана. Когда полиция поднялась на борт из-за тела, то нашла подозрительные упакованные коробки. А внутри... 9,5 тонн кокаина. Весь экипаж был задержан. Год мужчины томились в тюрьме Сан Мартинью. При этом судовладельцы приехали в Кабо-Верде, но как только поняли, что дело пахнет керосином, сразу уехали, бросив и Eser, и моряков.

Eser шло под панамским флагом. Фото: архив Алексея Веллера

Россияне пытались доказать, что не ведали, какой груз везут - думали, что там цемент. Ведь вскрывать коробки им было запрещено. Всей Мурманской области для мужчин собирали деньги на адвоката, который затребовал миллионы рублей, чтобы защищать моряков. В ситуацию вмешались власти Мурманска, депутат Госдумы от региона Алексей Веллер, МИД России. Большими усилиями удалось добиться того, чтобы обвинение было вынесено менее чем через год после задержания, а не через два года, как то позволяет местное законодательство. 26 июля Генеральной прокуратурой Республики морякам предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков и участии в организованном преступном сообществе

Все это время мужчинам изредка разрешали звонить по телефону родным, передавали им книги и медикаменты. Почти все моряки с Eser уже немолоды и умеют много заболеваний. Для одного из них томление в жаркой тюрьме стало роковым: в январе от обострения хронической болезни умер Сергей Животов. Мужчина давно жаловался на самочувствие, его госпитализировали, но спасти не смогли.

Обвинение требовало для капитана 18 лет, а для остальных моряков - 13 лет. Фото: архив Алексея Веллера

Почти через год после задержания начался суд над россиянами. Иллюзий, что их оправдают, не было, стоял лишь вопрос, сколько дадут. Приговор оказался суровым.

- Поздно вечером 28 февраля из Кабо-Верде поступила информация, которую с нетерпением ждали все, кто неравнодушен к судьбе наших моряков. Суд вынес решение: все наши моряки признаны виновными, и им определена мера наказания: капитану Котловскому 12 лет лишения свободы, всем остальным членам экипажа по 10 лет! - сообщил Алексей Веллер. - На фоне такого сурового наказания пока вижу только один позитивный момент: моряки признаны виновными только по статье о транспортировке и контрабанде наркотиков, обвинения по статье об участии в организованном преступном сообществе судом сняты. С учетом этого фактора вынесенные сроки наказания кажутся излишне суровыми! Но так решил суд, напомню, обвинение требовало 18 лет для капитана и 13 для остальных членов команды! Теперь надо дождаться решения суда в письменном виде, проанализировать его, провести консультации с адвокатом и Посольством, и совместно с родственниками наших моряков будем принимать решение, что делать дальше.

Такой большой срок тюремного заключения может стать для наших моряков критичным.

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