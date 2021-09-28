Журнал Forbes написал об амбициозном туристическом проекте в Мурманской области

В развитие туризма на полуостровах Средний и Рыбачий вложат 27,8 миллиарда рублей. Фото: Олег ФИЛОНОК

Развитие инфраструктуры на полуостровах Средний и Рыбачий, имеющих статус природного парка, журнал Forbes назвал одним из самых амбициозных туристических проектов в мире. Превращать край земли в удобное место для отдыха правительству Мурманской области будет помогать компания «Норникель».

В списке Forbes – искусственный остров в Японии, эко-отель в здании обсерватории на одной из гор в Чили, отель для парочек в подлодке от британской компании, отель в космосе. Проект в Мурманской области называется «Валла-Тунтури», объем инвестиций составляет 27,8 миллиарда рублей. Без поддержки крупной компании такую амбициозную задачу было бы не реализовать, равно как и парк «Три вулкана» на Камчатке, который также заручился поддержкой группы «Интеррос» Владимира Потанина.

На полуостровах Средний и Рыбачий сделают две туристические деревни, гостиничный комплекс в Старой Титовке, 8 глэмпингов, сеть маршрутов, тропы к водопадам, взлетно-посадочные полосы и многое другое. Активная фаза воплощения «Валла-Тунтури» в жизнь должна начаться в 2023 году.

Сейчас полуострова - природный парк. Фото: Олег ФИЛОНОК

Напомним: в Мурманской области «Норникель» готов развивать не только производство (уже известно о планах на строительство нового завода в Мончегорске), но и туризм. Печенгский округ, который у многих ассоциируется с промышленностью, на самом деле – место удивительной природы, красоты и памяти о военной истории. Развитие туризма поможет диверсифицировать экономику Никеля, в котором в декабре 2020 года закрыли плавильный цех, Лиинахамари, Печенги и т.д. «Валла-Тунтури» - самый дорогой туристический проект в Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-дронов в Мурманске можно будет увидеть дважды. Сначала пройдет репетиция представления (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru