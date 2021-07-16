В Мончегорске построят новый завод по производству катодной меди

Ранее отмечалось, что производство должно быть введено в эксплуатацию к 2025 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этой весной в Мончегорске закрылся металлургический цех, но с пометкой, что в городе откроется новое экологическое производство. Сейчас стали известны подробности.

- На инвестиционном комитете компании уже принято окончательное решение о реализации проекта по строительству нового современного металлургического завода по производству катодной меди. Объем принятых инвестиций только на это подразделение составляет более 106 миллиардов рублей, - сообщил генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко.

Ранее отмечалось, что производство должно быть введено в эксплуатацию к 2025 году. Оно будет экологическим, что позволит сократить выбросы в окружающую среду. Металлургический цех открыли как раз потому, что модернизировать его в "зеленую сторону" было нельзя.

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