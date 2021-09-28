В развитие туризма на полуостровах Средний и Рыбачий вложат 27,8 миллиарда рублей

На полуостровах появится туристическая деревня. Фото: Олег ФИЛОНОК

На состоявшемся 27 сентября заседании Совета по туризму Мурманской области вице-губернатор Ольга Кузнецова рассказала о самом дорогом туристическом проекте, который хотят реализовать в регионе.

Это - "Валла-Тунтури", резидент Арктической зоны РФ, который будет направлен на развитие полуостровов Средний и Рыбачий.

- Сейчас активно идет работа по оформлению земельных участков, объем инвестиций составляет 27,8 миллиарда рублей. Проект состоит из нескольких этапов, работы завершатся в 2026 году, работать на нем будут 600 человек, - сообщила Ольга Кузнецова.

На полуостровах появится туристическая деревня, обустроят исторические (в том числе и военные) маршруты, глэмпинги и т. д.

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