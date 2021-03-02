В Мончегорске закрыли плавильное отделение металлургического цеха

В металлургическом цеху остановили плавильное отделение. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

28 февраля в металлургическом цеху Кольской ГМК в Мончегорске состоялась последняя плавка черновой меди, после чего пирометаллургическое производство было остановлено - отражательные печи и конверторы встали. 1 марта произвели последний розлив медных анодов.

До 20 марта продлится выработка в электролизном отделении, а после этого металлургический цех официально будет закрыт. Конечно, он мог еще работать с точки зрения производительности: готовый продукт был высокого качества, трудились здесь профессионалы. Однако компания "Норникель" взяла курс на бережное отношение к окружающей среде, а цех в Мончегорск был устаревшим с этой точки зрения производством.

- Демонтаж производственных помещений и зданий начнется в 2022 году, – сообщил начальник металлургического цеха Вадим Меньшенин. – В конечном итоге мы должны получить чистую и ровную территорию, в соответствии с установленными требованиями природоохранного законодательства.

Остановка этого производства позволит сократить выбросы диоксида серы в Мончегорске до величины менее 30 тысяч тонн в год.

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