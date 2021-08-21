Фестиваль "Териберка"-2021: онлайн-трансляция

Гостей на фестивале ждет много активностей. Фото: правительство Мурманской области.
21 и 22 августа в Териберке состоится VI Арктический фестиваль "Териберка". Если по каким-то причинам вы не смогли на него попасть, наши корреспонденты, которые работают на мероприятии, покажут вам, как он проходит.
У нас вы можете узнать программу фестиваля, как добраться до Териберки, нужны ли справки о перенесенном коронавирусе или вакцинации от COVID-19.
Зрители греются, как могут.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
За отдельную плату можно попробовать каякинг.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Некоторые гости фестиваля приехали со своими палатками.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Фестиваль "Териберка" - это творчество.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Гостей фестиваля ждут выступления. В том числе и исторические.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Ярмарка мастеров.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Точки, по продаже сувениров.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С фестиваля можно отправить открытки.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Гостей на фестивале ждет много активностей. Фото: правительство Мурманской области.
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