Фестиваль "Териберка"-2021: онлайн-трансляция

Гостей на фестивале ждет много активностей. Фото: правительство Мурманской области.

21 и 22 августа в Териберке состоится VI Арктический фестиваль "Териберка". Если по каким-то причинам вы не смогли на него попасть, наши корреспонденты, которые работают на мероприятии, покажут вам, как он проходит.

У нас вы можете узнать программу фестиваля, как добраться до Териберки, нужны ли справки о перенесенном коронавирусе или вакцинации от COVID-19.

Зрители греются, как могут. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За отдельную плату можно попробовать каякинг. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Некоторые гости фестиваля приехали со своими палатками. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фестиваль "Териберка" - это творчество. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Гостей фестиваля ждут выступления. В том числе и исторические. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ярмарка мастеров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Точки, по продаже сувениров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С фестиваля можно отправить открытки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Гостей на фестивале ждет много активностей. Фото: правительство Мурманской области.

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