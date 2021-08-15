Как добраться на фестиваль "Териберка"-2021

Организаторы предусмотрели автобусы из Мурманска в Териберку. Фото: правительство МО

21 и 22 августа в Мурманске пройдет фестиваль "Териберка"-2021. Его программа обещает быть очень интересной, но встает вопрос: как добраться до места проведения? Отвечаем на этот вопрос.

Первый вариант - на своей машине. Но если ее нет? Тогда надо искать альтернативу. Такси от Мурманска до Териберки в одну сторону стоит 2-2,5 тысячи рублей, но в дни фестиваля цены могут вырасти (все-таки и выходной день, и есть повод заработать на туристах).

В группе мероприятия можно найти попутчиков, которые за плату готовы довезти до места назначения.

Также организаторы предусмотрели автобусы из Мурманска в Териберку. Уехать можно за 700 рублей (за багаж могут взять отдельную плату), на некоторые рейсы можно купить билет при условии оплаты за проезд в оба конца (они отмечены знаком "**"), но место лучше бронировать заранее по телефону.

Расписание автобусов:

21 августа

Мурманск - Териберка 07.00 (билеты в кассе Автовокзала Мурманска)

08.00 (бронирование мест: +7 911 300 70 01, Анна)

09.00* (бронирование мест: +7 911 300 70 01, Анна)

09.00** (бронирование мест: 8 8152 477 177)

10.00 (билеты в кассе Автовокзала Мурманска)

Териберка - Мурманск 15.00 (билеты в кассе Автовокзала Мурманска)

17.00* (бронирование мест: +7 911 300 70 01, Анна)

18.00 (билеты в кассе Автовокзала Мурманска)

18.30** (бронирование мест: 8 8152 477 177)

19.00 (бронирование мест: +7 911 300 70 01, Анна)

* поездка будет сопровождаться бесплатной экскурсией от Мурманского областного краеведческого музея ** Билет продается по направлению туда-обратно (стоимость поездки 1500 рублей)

22 августа

Мурманск - Териберка 08.00** (бронирование мест: 8 8152 477 177)

09.00 (бронирование мест: +7 911 300 70 01, Анна)

10.00 (билеты в кассе Автовокзала Мурманска)

Териберка - Мурманск 16.00 (билеты в кассе Автовокзала Мурманска)

17.00 (бронирование мест: +7 911 300 70 01, Анна)

18.30** (бронирование мест: 8 8152 477 177)

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