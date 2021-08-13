Фестиваль «Териберка»-2021: программа, дата, как добраться, что будет

Уже известна программа мероприятия. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В прошлом году арктический фестиваль "Териберка", проводимый в поморском селе, пришлось отменить из-за ковида. Однако в 2021-м любителям хорошо повеселиться повезло - фестивалю быть! Он состоится на выходных - 21 и 22 августа.

Уже известна программа мероприятия. Организаторы пишут, что всех ждет море эмоций и океан гастрономических впечатлений.

МУЗЫКАЛЬНАЯ СЦЕНА

21 августа выступят:

Группа "Dangerous Green" из Мурманска, группа "Naveka Band" из Мурманска, группа "Алатор" из Кировска, группа "Portal crane" из Мурманска, группа "Почтовая служба Бангкока" из Мурманска. Хедлайнерами фестиваля выступят московская группа "СЛОТ" и петербуржская "AMATORY".

22 августа выступят:

Группа "Нереида" из Мурманска, группа "ДисCOVERи" из Апатитов и хедлайнер "Мара" из Москвы.

Также с 17.00 до 5.00 21 августа - Фестиваль электронной музыки.

ЯРМАРКА ВКУСА "АРКТИЧЕСКАЯ КУХНЯ"

21 августа:

С 10.00 до 19.00 - работа фудкорта "Вкус Арктики"

22 августа:

С 11.00 до 17.00 - работа фудкорта "Вкус Арктики"

Организаторы пишут, что всех ждет море эмоций и океан гастрономических впечатлений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

ПЛОЩАДКА "ДИАЛОГИ"

21 августа:

С 10.30 до 12.00 - сессия "Туризм на арктических территориях на примере Мурманской области"

С 13.00 до 14.30 - сессия "Молодежь Арктики"

С 15.30 до 17.00 - сессия "Устойчивое развитие северных территорий"

ПЛОЩАДКА "КИНОМАРАФОН"

21 и 22 августа (с 14.00) - трансляция фильмов из коллекции кинофестиваля "Северный характер".

ПЛОЩАДКА "ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ И ТОРГОВЛИ"

21 и 22 августа с 11.00 до 18.00 будет работать ярмарочная зона, проводиться различные мастер-классы. Также состоится презентация Imandra Viking Fest.

ПЛОЩАДКА "ЗОНА АКТИВНОГО ОТДЫХА"

21 и 22 августа c 12.00 до 18.00 - работа малых спортивных эстафет.

Можно заняться сапсерфингом, фридайвингом, каякингом, отправиться на морскую прогулку или полетать на вертолете. Эти развлечения платные, по предварительной записи.

Вход на фестиваль - свободный.

Как добраться:

От Мурманска на фестиваль будут ходить автобусы с 7.00. Стоимость проезда - 700 рублей в одну сторону. Билеты можно приобрести в кассе автовокзала Мурманска или забронировать по телефону: 7 911 300 70 01.

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