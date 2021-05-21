На Imandra Viking Fest в Мончегорске выступит группа "Кипелов"

Гостей ждут 28 и 29 августа в городе металлургов. Фото: vk.com/imandravikingfest
Фестиваль нордической культуры Imandra Viking Fest в Мончегорске стал одной из культурных визиток в Мурманской области. В прошлом году его не удалось провести, однако в этом он все-таки состоится.
Гостей ждут 28 и 29 августа в городе металлургов.
- Регистрация на фестиваль будет доступна с 16 июня. С подробной информацией можно будет ознакомиться в социальных сетях фестиваля, - сообщили организаторы фестиваля.
Помимо поселения викингов, ярмарки мастеров, сражений воинов и других площадок гостей ждет файер-шоу и рок-концерт, хэдлайнером которого станет группа «Кипелов».
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