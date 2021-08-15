Стала известна программа фестиваля "Териберка"-2021

омимо бесплатных развлечений будут и платные площадки. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области на следующих выходных пройдет одного из главных культурных событий лета - фестиваль "Териберка"-2021. Гостей ждут 21 и 22 августа.

Программа фестиваля уже известна, как и то, какие звезды выступят на нем, что можно будет увидеть. Помимо бесплатных развлечений будут и платные площадки, например, pа плату будут проводить полеты на вертолете, сап-серфинг и т.д. Для гостей приготовлен трансфер до места проведения фестиваля.

Программу фестиваля "Териберка"-2021 можно посмотреть по ссылке.

Также доступна карта фестиваля:

Фото: организаторы фестиваля "Териберка"

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