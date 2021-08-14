«Имандра Viking Fest»-2021: программа фестиваля, как доехать, кто будет выступать

В 2021 году «Имандра Viking Fest»-2021 пройдет 28 и 29 августа. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В конце августа в Мончегорске в очередной раз пройдет фестиваль «Имандра Viking Fest». В этом году он продлится два дня: 28 и 29 августа. Рассказываем, какая будет программа, что можно будет увидеть на фестивале и как до него добраться.

Ехать в Мончегорск на фестиваль придется самостоятельно. Из Мурманска ходит автобус № 202, согласно расписанию на сайте минтранса Мурманской области, ежедневно: отправление из Мурманска в 13.00 и 20.30, из Мончегорска – в 9.40 и 17.20. Время в пути – почти 3 часа. Также через Мончегорск идет автобус № 244 Мурманск - Ковдор. Стоимость билета и расписание можно уточнить в «Мурманскавтотрансе» по телефону (8-815-36) 5-16-60 (автоколонна № 1442 в Мончегорске). Также в группе фестиваля можно найти попутчиков. Такси из Мурманска в Мончегорск будет стоить 2,5-3 тысячи рублей в одну сторону.

Фестиваль будет организован по площадкам: походный лагерь викингов, ремесленные мастерские, зона сражений, зона юных викингов. На главной сцене 28 августа пройдут церемония открытия, конкурс костюмов, выступит группа Alkonost, состоится металл-опера «Эльфийская рукопись». 29 августа пройдет сражение викингов «Битва двух дружин», битва за сундук «Золото викингов», снова будет конкурс костюмов, флешмоб «Дух викинга», выступят группы Nomans Land и «Кипелов».

На фестивале будет много мастер-классов, выступлений, интерактивных зон, поэтому лучше скачать программу (см. картинку ниже) и взять ее с собой.

Программа «Имандра Viking Fest»-2021. Фото: vk.com/imandravikingfest

Многие северяне переживают, что фестиваль не состоится, ведь в начале лета из-за ухудшающейся обстановки с коронавирусом были отменены все массовые мероприятия. Но организаторы «Имандра Viking Fest»-2021 сообщают, что все уже согласовано. К тому же правительство региона и оперштаб ввели послабления по ковидным ограничениям.

Все новости о фестивале можно отследить в его группе в «ВКонтакте».

Посмотреть, как все проходило в 2019 году, можно по ссылке.

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