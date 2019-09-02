Много металла и брутальности: в Мончегорске прошел фестиваль нордической культуры «Imandra Viking fest»

Под суровый фестиваль и погода была суровой: пока во многих городах Заполярья в последний день лета светило солнце, над Мончегорском ходили грозные тучи. Но это только добавляло колорита фестивалю нордической культуры «Imandra Viking fest», который прошел в городе металлургов второй раз.

В обычной жизни эти мужчины - представители разных профессий. Но на один день они забыли имена по паспорту и обычную жизнь.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Защита от злых духов

Деревня викингов на один день выросла у горы Поазуайвенч. Но вот воины под предводительством Конунга Вела Щитолоба шли до нее от физкультурно-оздоровительного комплекса «Умка» почти полтора километра. По легенде, вороны принесли из селения Имандра дурные вести – там поселились злые духи, которых надо было изгнать. Поэтому воины пошли спасать мирян.

Колонна викингов прошла почти полтора километра по Мончегорску.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Строй викингов на фоне жилых домов и магазинов смотрелся очень колоритно. От горна, барабанов и других ударных, которые помогали держать ряды, выли сигнализациями машины. Прохожие, как бы ни торопились по своим делам, останавливались, чтобы сфотографировать людей в непривычных костюмах. Впрочем, приметы XXI века все же у участников фестиваля были. Одни пришли в сшитых на заказ ботинках из кожи, а вот другие выбрали более удобную спортивную обувь. Телефоны прятали в обмотки, роль которых выполняли медицинские эластичные бинты.

Зато шкуры, шерстные платья и кожаные доспехи были как никогда кстати – спасали от холодного ветра.

Почти все костюмы участников фестиваля были копиями настоящего облачения викингов.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В этом году масштаб «Imandra Viking fest» оказался почти в два раза больше, чем в первый раз. Точек с активностями для гостей вышло около двух десятков от ипподрома до стрельбы из лука. Организатор фестиваля Лев Денисов шутит, что перед открытием ему замазывали круги под глазами. Настолько насыщенной и затратной по силам была подготовка.

- У нас теперь две площадки, где проходят мероприятия, а не одна: 18 тысяч квадратных метров против 8 тысяч. Участниками стали не пять, а сорок реконструкторов со всей России, стало больше волонтеров – 62 человека, появилась ярмарка, на которую приехали мастера не только из Мурманской области, но и Санкт-Петербурга, - рассказывает Лев Денисов.

Несколько десятков северян приняли участие в шоу исторических костюмов. Фото: Илья Голландский

Вдохновение в суровости

Фестиваль вполне может стать одной из визитных карточек Мурманской области для туристов. Правда, почему именно тема мореходов из Средневековья? Ведь не потому, что «заполярные темы» заняты: в Ковдоре активно развивают тему Гипербореи, а саамский колорит – прерогатива Ловозера?

- Чем мы не викинги, если живем на Севере, добываем металл и не знаем страха? Также эта тематика сейчас в тренде, - продолжает рассказ о фестивале Лев Денисов. Тут можно было бы сказать, что сбылась его детская мечта, но… - В детстве я хотел быть военным. А тема викингов стала интересна, когда я в Мончегорске открыл спортивно-исторический клуб «Вальхалла». Меня вдохновил образ воинов, сериал «Викинги» и само верование, что только могучий воин, павший в бою, может попасть в Рай. Могу сказать, что с организацией этого фестиваля тоже так: только пройдя все боли и мучения, можешь получить наслаждение.

На фестиваль ждали около четырех тысяч гостей – столько человек заранее зарегистрировались на мероприятие. Но в итоге на «Imandra Viking fest» пришло свыше 6 тысяч северян и гостей из других регионов. Даже приехал викинг из Швейцарии, кстати, он стал одним из победителей конкурса костюмов.

На ристалище вход только мужчинам

Личный опыт показывает: по селению Имандра можно ходить с самого утра и до позднего вечера – заняться будет чем. Правда, придется отстоять очередь: желающих хватило на все площадки. Детей завлекла катапульта, сделанная специально для фестиваля. Даже в глазах девочек появлялся азарт, далеко ли улетит кожаный мяч от метательной машины и попадет ли в цель – щит. К слову, именно девочки больше всего интересовались рыбалкой с большими деревянными рыбками и отбиванием снарядов оружием – настоящие валькирии!

Специально для детей сделали настоящую катапульту. Фото: Илья Голландский

А вот на ристалище – площади для состязаний – только мужчины. Здесь схлестнулись команды из Мурманска, Кандалакши, Мончегорска, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. С самого начала битвы, как только зазвучал горн, вокруг поля плотной стеной встала толпа. Правда, не сразу викинги стали рубить друг друга. Сначала были почти «веселые старты»: кто дальше, но ближе к цели метнет варпу – плоские камни; сможет через полосу препятствий донести кружку эля и не пролить (спокойно, вместо хмельного напитка была обычная вода); и прокатить товарища по команде на драккаре – деревянном корабле викингов, роль которого выполнили сани.

Расплескать эль - дело непростительное для викинга. Фото: Илья Голландский

А вот уже после этой «олимпиады» начались бои с оружием. Оно, конечно, настоящее от мощного деревянного древка до металла, из которого отлиты мечи и копья. Правда, не заточено до боевого состояния, ведь настоящая кровь на глазах у зрителей пролиться не должна. Впрочем удара и таким оружием хватит, чтобы нанести травму. Участник Андрей Буслаев из клуба исторической реконструкции «Синяя Ладога» Шлиссельбурга весь бой провел в рукавицах. Не потому, что холодно. Когда Андрей снимает рукавицу, под ней рука с мозолями и большой палец с треснутым ногтем.

- Вот что бывает, когда не надеваешь. Кость разрубили, не так давно зажила, - говорит викинг.

На ристралище идут командные и одиночные бои. Спиной к соперникам лучше не поворачиваться – получишь удар между лопаток. Впрочем, в кутерьме, когда сталкивается сразу несколько отчаянных воинов, «ранить» может и твой же союзник – случайно.

Конкурс костюмов стал один из главных событий «Imandra Viking fest». Фото: Илья Голландский

На землю «убитые» викинги падают кто медленно, кто быстро. Грудь высоко поднимается, дыхание тяжелое. Кажется, кто-то даже рад, что проиграл бой – можно отдышаться и набраться сил перед следующим. Одним глазом павшие воины наблюдают за поединками вокруг себя. Подначивают соперников и подбадривают своих. Победителя турнира поднимают на щите под аплодисменты публики. А кто-то после своего триумфа получает тумаки от друзей.

Даже в показательном бою легко получить травму.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В обычной жизни все эти воины – представители самых разных профессий. Андрей Буслаев, например, большую часть жизни выпекал хлеб. На вопрос, почему около пять лет назад решил взять в руки оружие и уйти с головой в другую эпоху и культуру другой стороны, отвечает с юмором.

- Мы любим бить людей железом, - почти басом отвечает викинг, явно еще находясь в роли. Хотя уже через минуту этой снова человек нашего века. – Вообще, это очень мужское времяпрепровождение. Все лучше, чем дома на диване: смотришь новые города, общаешься с новыми людьми. К сожалению, ваш город находится далеко. Я бы, может, не доехал, если бы друзья сюда не ехали и у них не было места в машине. После вас поеду в Крым, там жарче будет сражаться, чем у вас. Бывает после боя снимаешь шлем, а лицо цвета помидора.

Андрей говорит, что сражение на ристалище – дело привычка. Он в хорошей физической форме, поэтому не сразу устает, хотя и доспех очень тяжелый в сравнении с некоторыми соперниками.

- А кто-то сразу подыхает. Кто-то вчера перебрал с белым вином…

Шить костюм - дело хлопотное, затратное, но интересное. Фото: Илья Голландский

Каждый участник фестиваля в костюме сделал не одну сотню фотографий за мероприятие. Причем гостям хотелось не только сделать снимок с викингом, но и примерить на себя его броню, шкуры и другие атрибуты. Впрочем, варяги были не против.

- Можно сказать, ради этого и ездим, - улыбаются Олоф кровавый топор и Тверд, в обычной жизни Владимир Симонов и Дмитрий Селютин из Москвы. – Наши костюмы сделаны на заказ, кольчуги, например, делают мастера, что-то шьем сами. Вот этот топор изготовлен в единственном экземпляре, мастер отказался делать повтор. Много лет в боях и ничего не ломалось. От фестиваля самые приятные впечатления, в первую очередь от людей – прекрасные люди, хотя есть суровость.

На ристалище бои - стенка на стенку. Фото: Илья Голландский

К слову, у каждого участника есть имя по паспорту, а есть, считай, «сценический псевдоним».

- При рождении про меня сказали, что у меня твердые кости, но мозга в них нет, - шутит Дмитрий Селютин про себя. – Вообще Тверд от слова «твердый».

Олоф кровавый топор и Тверд, в обычной жизни Владимир Симонов и Дмитрий Селютин (слева и по центру), приехали из Москвы. Фото: Илья Голландский

От фолка до рока

Многие приехали в Мончегорск, соблазнившись музыкальной начинкой фестиваля. Сначала перед зрителями выступили барабанщики из DrumTamTam. Следом толпу заворожили музыканты из французской фолк-группы SKÁLD. Они не то что в Мурманской области, в России выступают впервые.

Зрители скальдов (норвежские поэты Средневековья. – Ред.) поняли, хоть те и пели на старонорвежском языке. Но атмосфера каждой композиции, вибрации от колонок, которая шла через тела людей,

- Вдохновение мы черпаем из Эдды (основное произведение германо-скандинавской мифологии. – Ред.). Адаптируем поэмы под музыку. Во Франции тема викингов очень популярна, и у нас много знают о скандинавской культуре. Сейчас мы записываем новые песни. И вдохновляемся уже этим фестивалем, потому что это живое общение, особая энергетика. Когда мы собирались ехать в Россию, все очень переживали и говорили, что это очень опасно, будьте осторожны. Но у нас совсем другое мнение. Мы приедем назад и будем рассказывать, как у вас здорово, - рассказали музыканты из SKÁLD.

Музыканты из "Арии" говорят, что их творчество по настроению близко к скандинавской культуре.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Хедлайнером фестиваля стала рок-группа с почти 35-летней историей «Ария». Не удивительно, что они приехали на мероприятие для суровых мужчин и красивых, но сильных женщин. В 2006 году музыканты даже записали песню «Викинг». Хотя для выступления в Мончегорске все же подобрали в основном новые композиции.

- Многие наши песни по тематике и настроению пересекаются с фестивалем и культурой викингов, - коротко говорят музыканты перед выходом на сцену.

Хедлайнерами фестиваля стала группа "Ария". Фото: Илья Голландский

Яркой и горячей точкой фестиваля стало огненное шоу «Пламя Асгарда». Его участники со всей области долго готовились к празднику и даже отменили ежегодный фестиваль в Мурманске.

Будет ли «Imandra Viking fest» в следующем году, пока точно не известно. Но если селение Имандра вновь раскинется у подножия Поазуайвенч, не должно встать вопроса, ехать ли в него или нет. Ответ один – ехать!