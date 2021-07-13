Биография Андрея Малахова, телеведущего и журналиста

Андрей Малахов часто заглядывает в Мурманскую область. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях президент России Владимир Путин наградил известного телеведущего Андрея Малахова Орденом Дружбы «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

Рассказываем биографию Андрея Малахова и какими делами наш земляк прославился в Мурманской области.

Образование

Андрей Николаевич Малахов родился 11 января 1972 года в Апатитах. Его отец был геофизиком (в 59 лет скончался от тяжелой болезни сердца), а мать работала воспитателем в детском саду. Школу он окончил хорошо, с серебряной медалью. К слову, учился он в одном классе с Евгением Рудиным, который сейчас известен как DJ Грув.

Затем апатитчанин поступил в Московский государственный университет на факультет журналистики и окончил его с красным дипломом. Полтора года стажировался в Мичиганском университете в США. Также получил юридическое образование в Российском государственном гуманитарном университете. В РГГУ он преподавал основы журналистики.

Карьера

Свою карьеру в тележурналистике северянин начал на «Первом канале». С 1996 по 2004 годы вел программы «Доброе утро» и «Большая стирка». Также был ведущим церемонии музыкальной награды «Золотой граммофон. С 2005 по 2017 год вел известную всем программу «Пусть говорят».

С 22 ноября 2007 по декабрь 2019 года Андрей Малахов являлся главным редактором глянцевого журнала StarHit. В сентябре 2017 года основал телекомпанию «ТВ Хит», которая занимается производством телепроектов.

В мае 2009 года журналист был соведущим на церемонии открытия «Евровидения» в паре с певицей Алсу. Правда, иностранные журналисты раскритиковали его познания в английском языке.

Андрей Малахов вместе с женой Натальей Шкулевой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С 2010 по 2012 годы являлся ведущим телепередачи «Детектор лжи», а следующие пять лет вел ток-шоу «Сегодня вечером с Андреем Малаховым». В 2017 году Андрей Малахов ушел с «Первого канала», так как был недоволен отношением руководства канала к нему. В одном из интервью признался, что его заработок во время работы на «Первом канале» составлял 50 тысяч долларов в месяц, аналогичную зарплату он получает на телеканале Россия-1». На ВГТРК он теперь ведет ток-шоу «Прямой эфир» и субботнюю программу «Привет, Андрей!».

Помимо журналисткой деятельности Андрей Малахов принимал участие в съемках таких фильмов и сериалов, как «Нулевой километр», «Папины дочки», «На ощупь», «Свадьба по обмену», «Воронины», «Самый лучший день», «Холоп» и другие. В них он выступил в роли камео, играя самого себя.

Личная жизнь

Телеведущий с 2011 года в браке с Натальей Шкулевой - издателем российской версии журнала Elle. Их свадьба прошла в Версальском дворце в Париже. В 2017 году у пары родился сын Александр.

Проекты в Мурманской области

С недавних пор Андрей Малахов часто посещает родной Кольский край и даже снова прописался в Апатитах - паспорт с новыми данными он получил лично от губернатора Андрея Чибиса.

Телеведущий вновь прописан в Апатитах. Фото: правительство МО

В этом году наш земляк проводил в Апатитах Арт-Масленицу, на которую привез российских знаменитостей. Также он подарил уже не один арт-объект родному городу. Среди которых муралы и необычные скульптуры. Совместно с правительством Мурманской области открыл в Апатитах выставку современного искусства «В холодном климате, с любовью». Помимо этого, журналист участвует в местных субботниках.

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