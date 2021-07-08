Андрей Малахов подарил Апатитам мурал

Мурал будет посвящен Апатитам. Фото: Антон Рассказов

На стене дома №51 на улице Дзержинского в Апатитах появится мурал. Ответственным за большой рисунок станет художник Иван Найнти.

- Он изобразит на торце пятиэтажки собирательный образ на тему истории Апатитов. Мурал - очередной подарок Апатитам от нашего земляка, телеведущего канала «Россия 1» Андрея Малахова и основанного им Центра современного искусства "Сияние", - рассказал журналист Антон Рассказов.

Напомним: наш известный земляк сменил прописку с Москвы на Апатиты. Также он подарил аэропорту "Хибины" картину.

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